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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:34

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

Futbolseverler günün maç listesini yakından takip ediyor. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanacak. Milan, Celtic, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, gibi takımların sahada olacağı mücadeleler için heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları bugün gerçekleşiyor. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda mücadele ederek son 16 biletini almaya çalışacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MALARI İLE DEVAM EDİYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.

Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

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Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

18 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda) - TRT Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika) - tabii

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya) - TRT Spor

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