Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:34
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!
Futbolseverler günün maç listesini yakından takip ediyor. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanacak. Milan, Celtic, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, gibi takımların sahada olacağı mücadeleler için heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!