Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Şubat günün maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları bugün gerçekleşiyor. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda mücadele ederek son 16 biletini almaya çalışacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçlar saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?