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Giriş Tarihi: 03.10.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 09:28

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var sorusu spor gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 2 Ekim Pazartesi maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" sorularını yöneltiyor. Peki, 2 Ekim hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2 Ekim 2023 maç takvimi ve tüm detaylar…

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor severler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig maçları ile birlikte diğer spor branşlarındaki maçlar spor severlerin gündeminde. Tutuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "2 Ekim hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Tüm karşılaşmaları takip etmek ve heyecana ortak olmak için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. İşte, 2 Ekim 2023 maç takvimi…

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14:00 TRT Spor Yıldız Nilüfer Bld. - Kuzeyboru (Voleybol)

17:00 TRT Spor Yıldız Esenler Erokspor - Sigortam.net (Basketbol)

19:00 TRT Spor Yıldız Galatasaray - Çukurova Bld. (Voleybol)

20:00 BeIN Sports 1 Kayserispor - Başakşehir (Futbol)

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Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 EKİM 2023 MAÇLARI

  • 14:00 Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  • 14:30 Samgurali - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  • 15:00 AGMK - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart HD
  • 17:00 Telavi - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  • 17:00 Al Sharjah - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
  • 19:00 Sepahan FC - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  • 19:00 Nasaf Qarshi - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • 19:30 Sassuolo - Monza İtalya Serie A S Sport Plus S Sport
  • 19:30 Torino - Verona İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
  • 20:00 Kayserispor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  • 20:00 Göztepe - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  • 21:00 Al Nasr Riyadh - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  • 21:00 Al Duhail - Persepolis AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • 21:45 Fiorentina - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
  • 21:45 Ajaccio - Bastia Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  • 22:00 Fulham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 22:00 Las Palmas - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
  • 22:00 Espanyol - Ferrol İspanya La Liga 2 S Sport Plus
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