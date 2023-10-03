Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor severler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig maçları ile birlikte diğer spor branşlarındaki maçlar spor severlerin gündeminde. Tutuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "2 Ekim hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Tüm karşılaşmaları takip etmek ve heyecana ortak olmak için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. İşte, 2 Ekim 2023 maç takvimi…