Giriş Tarihi: 03.10.2023 10:30
Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
09:28
Bugün maç var mı, kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var sorusu spor gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 2 Ekim Pazartesi maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" sorularını yöneltiyor. Peki, 2 Ekim hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2 Ekim 2023 maç takvimi ve tüm detaylar…