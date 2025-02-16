Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:16

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kıyasıya bir mücadele verirken, küme düşme hattındaki takımlar da hayatta kalabilmek için savaşıyor. Aynı zamanda Avrupa'nın büyük liglerinde de nefes kesen maçlar oynanacak. Futbolseverler için 16 Şubat Pazar, heyecanla beklenen karşılaşmalarla dolu bir gün olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, bugünkü maç programı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Şubat Pazar günü, Süper Lig başta olmak üzere Türkiye'nin 1., 2. ve 3. liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Ayrıca, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de nefes kesen maçlar futbolseverlerle buluşacak. La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig gibi dev liglerdeki önemli mücadeleler, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Peki, 16 Şubat Pazar günü hangi maçlar var? İşte, günün maçları.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

16:00 İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (beIN Sports 2)

16:00 Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)

19:00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig

13:30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

13:30 Geosis Boluspor-Amed SK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

16:00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig

17:00 Liverpool-Wolverhampton (beIN Sports 3)

19:30 Tottenham-Manchester United (beIN Sports 3)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

LaLiga

16:00 Espanyol-Athletic Bilbao (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

18:15 Valladolid-Sevilla (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

20:30 Mallorca-Las Palmas (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

23:00 Real Betis-Real Sociedad (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

SON DAKİKA