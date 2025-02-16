Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
11:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kıyasıya bir mücadele verirken, küme düşme hattındaki takımlar da hayatta kalabilmek için savaşıyor. Aynı zamanda Avrupa'nın büyük liglerinde de nefes kesen maçlar oynanacak. Futbolseverler için 16 Şubat Pazar, heyecanla beklenen karşılaşmalarla dolu bir gün olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, bugünkü maç programı.