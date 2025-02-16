BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT PAZAR! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Şubat Pazar günü, Süper Lig başta olmak üzere Türkiye'nin 1., 2. ve 3. liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Ayrıca, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de nefes kesen maçlar futbolseverlerle buluşacak. La Liga, Bundesliga, Serie A ve Premier Lig gibi dev liglerdeki önemli mücadeleler, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Peki, 16 Şubat Pazar günü hangi maçlar var? İşte, günün maçları.