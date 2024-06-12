BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Haziran Çarşamba fikstürü | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

12 Haziran 2024 maç takvimi sorgulanıyor. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Milletler Ligi'nde 3. hafta maçları başladı. Millilerimiz VNL 3. haftasında ilk maçına Tayland karşısında çıkıyor.. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Haziran günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.