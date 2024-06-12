Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
07:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Haziran Çarşamba fikstürü | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 12 Haziran Çarşamba günü için araştırılıyor. Futbol, voleybol, basketbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, Sultanlar Ligi maç fikstürü takip ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar…