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Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 07:17

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Haziran Çarşamba fikstürü | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 12 Haziran Çarşamba günü için araştırılıyor. Futbol, voleybol, basketbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, Sultanlar Ligi maç fikstürü takip ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Haziran Çarşamba fikstürü | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

12 Haziran 2024 maç takvimi sorgulanıyor. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Milletler Ligi'nde 3. hafta maçları başladı. Millilerimiz VNL 3. haftasında ilk maçına Tayland karşısında çıkıyor.. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Haziran günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Haziran Çarşamba fikstürü | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI

Milletler Ligi'nin 3. haftası Hong Kong'ta düzenleniyor. Filenin Sultanları'nın ilk rakibi ise Tayland olacak.

Türkiye - Tayland karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak takip edilecek.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Haziran Çarşamba fikstürü | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

VOLEYBOL

12:00 TRT Spor Yıldız
Türkiye (K) - Tayland (K) (Voleybol)

15:30 TRT Spor Yıldız
Brezilya (K) - Polonya (K) (Voleybol)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 Haziran Çarşamba fikstürü | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BASKETBOL

20:30 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Basketbol)

21:30 UCAM Murcia - Real Madrid (Basketbol)

03:30 Dallas - Boston (Basketbol)

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