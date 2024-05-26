Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:58
BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 Mayıs 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? Süper Lig fikstür
Bugünkü maçlar 26 Mayıs Pazar günü takip ediliyor. Süper Lig şampiyonu belli oluyor. 2023-2024 sezonunun son maçları oynanırken La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçları da takip ediliyor. Öte yandan Milletler Ligi kapsamında Filenin Sultanlarının maç takvimi gündemde. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor yayın akışı gündemde. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...