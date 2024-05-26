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Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:58

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 Mayıs 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? Süper Lig fikstür

Bugünkü maçlar 26 Mayıs Pazar günü takip ediliyor. Süper Lig şampiyonu belli oluyor. 2023-2024 sezonunun son maçları oynanırken La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçları da takip ediliyor. Öte yandan Milletler Ligi kapsamında Filenin Sultanlarının maç takvimi gündemde. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor yayın akışı gündemde. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 Mayıs 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? Süper Lig fikstür

Bugünkü maçlar Süper Lig karşılaşmaları başta olmak üzere tüm liglerde sorgulanıyor. 26 Mayıs 2024 maç programı ile taraftarlar ekran başında yerini aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son buluyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte; bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 Mayıs 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? Süper Lig fikstür

26 MAYIS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep

19.00 Adana Demirspor - Rams Başakşehir

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 Mayıs 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? Süper Lig fikstür

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspo - MKE Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 Mayıs 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? Süper Lig fikstür

FİLENİN EFELERİ

17.00 Türkiye - ABD voleybol maçı

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 Mayıs 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda? Süper Lig fikstür

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

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