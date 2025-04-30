BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Bugün oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona ile Inter arasında yaşanacak Futbolseverler günün karşılaşmalarını takip edebilmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Nisan 2025 günün maçları.