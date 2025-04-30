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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:50

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 30 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam ediyor. Günün öne çıkan mücadelesi, yarı final turunda karşı karşıya gelecek olan Barcelona ile Inter arasında oynanacak. Avrupa futbolunun iki devini buluşturacak bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maç programı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Bugün oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona ile Inter arasında yaşanacak Futbolseverler günün karşılaşmalarını takip edebilmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Nisan 2025 günün maçları.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL

22:00 Barcelona - Inter (TRT 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

TÜRKİYE NESİNE 3. LİG - YÜKSELME PLAY OFF - 1. TUR

15:00 Ağrı 1970 Spor - Kırıkkale FK

15:00 Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor

16:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK

16:00 Belediye Kütahyaspor - Düzcespor

16:00 K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947

16:00 Silivrispor - Tire 2021 FK

16:00 Zonguldakspor FK - Kahramanmaraş İstiklalspor

20:00 52 Orduspor FK – Pazarspor

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür