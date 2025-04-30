Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
16:50
BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 NİSAN ÇARŞAMBA: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 30 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam ediyor. Günün öne çıkan mücadelesi, yarı final turunda karşı karşıya gelecek olan Barcelona ile Inter arasında oynanacak. Avrupa futbolunun iki devini buluşturacak bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maç programı.