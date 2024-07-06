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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:15

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol takımımızın içinde yer aldığı EURO 2024'de son 16 turu tamamlandı. Gözler çeyrek final mücadelelerine çevrildi. Çeyrek finalde İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda gibi takımlar yarı final için mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları iki günde tamamlanacak. Peki, bugün kimin maçı var? Çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta? İşte, EURO 2024 bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın dikkat çeken elemelerinde yer alan İngiltere - İsviçre çeyrek finali karşılaşması bugün yaşanacak. Günün ikinci maçı ise Hollanda - Türkiye arasında yaşanacak. Peki, bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024

6 Temmuz cumartesi günü EURO 2024 heyecanı yaşanmaya devam edecek. Avusturya karşısında kazanarak çeyrek finale yükselen Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak.

Grup aşaması ve son 16 turu performansı eleştirilen İngiltere ise İsviçre ile oynayacak. İşte, 6 Temmuz cumartesi maç programı;

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

19:00 İngiltere - İsviçre

22:00 Hollanda - Türkiye

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

  • Çeyrek finaller 5-6 Temmuz
  • Yarı finaller 9-10 Temmuz
  • Final 14 Temmuz
BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 TEMMUZ 🏆 Bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final EURO 2024 maçları TRT, TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Detaylı yayın akışına kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

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