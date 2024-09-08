Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
09:23
GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, 8 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte pazar günü oynanacak karşılaşmalar...