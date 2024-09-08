GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Eylül Pazar günü oynanacak günün maçlarını öğrenmek isteyen futbolseverler TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye başladı. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı ligde günün karşılaşmaları belli oldu. Peki, bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçların detayları...