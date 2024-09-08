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Haberler Galeri GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:23

GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, 8 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte pazar günü oynanacak karşılaşmalar...

GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Eylül Pazar günü oynanacak günün maçlarını öğrenmek isteyen futbolseverler TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye başladı. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı ligde günün karşılaşmaları belli oldu. Peki, bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçların detayları...

GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 EYLÜL PAZAR ULUSLAR LİGİ MAÇLARI

16:00 Lüksemburg - Beyaz Rusya

19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda

19:00 Danimarka - Sırbistan

19:00 Slovakya - Azerbaycan

19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn

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GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

21:45 Portekiz - İskoçya

21:45 İsviçre - İspanya

21:45 İsveç - Estonya

21:45 Hırvatistan - Polonya

GÜNÜN MAÇLARI 8 EYÜL 2024 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
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