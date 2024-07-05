BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024 🏆 5 Temmuz bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın dikkat çeken elemelerinde yer alan İspanya ve Almanya bugün çeyrek finalin ilk maçına çıkacak. Günün ikinci maçı ise Portekiz ve Fransa arasında yaşanacak. Peki, 5 Temmuz çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?