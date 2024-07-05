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Giriş Tarihi: 05.07.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 08:30

BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024 🏆 5 Temmuz bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol takımımızın içinde yer aldığı EURO 2024'de son 16 turu tamamlandı. Gözler çeyrek final mücadelelerine çevrildi. Çeyrek finalde İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda gibi takımlar yarı final için mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları iki günde tamamlanacak. Peki, 5 Temmuz bugün maç var mı, kimin maçı var? Çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta? İşte, EURO 2024 bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024 🏆 5 Temmuz bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın dikkat çeken elemelerinde yer alan İspanya ve Almanya bugün çeyrek finalin ilk maçına çıkacak. Günün ikinci maçı ise Portekiz ve Fransa arasında yaşanacak. Peki, 5 Temmuz çeyrek final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024 🏆 5 Temmuz bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024

Çeyrek final mücadeleleri bugün başlıyor.

İlk mücadele İspanya ve Almanya arasında yaşanacak. Günün ikinci maçında ise Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşacak.

İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye ise 6 Temmuz cumartesi günü sahaya çıkacak.

İşte, maç programı;

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BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024 🏆 5 Temmuz bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 TEMMUZ CUMA:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024 🏆 5 Temmuz bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

6 TEMMUZ CUMARTESİ

19:00 İngiltere - İsviçre

22:00 Hollanda - Türkiye

BUGÜNKÜ MAÇLAR EURO 2024 🏆 5 Temmuz bugün kimin maçı var, çeyrek final maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

  • Çeyrek finaller 5-6 Temmuz
  • Yarı finaller 9-10 Temmuz
  • Final 14 Temmuz
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