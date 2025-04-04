Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
08:41
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverler için yeni bir maç günü başlıyor. 4 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar, futbol tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, Avrupa ligleri ve diğer liglerde nefes kesen maçlar ekranlarda yer alacak. Süper Lig, Premier League, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da birçok takıın mücadelesi yer alacaj. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 4 Nisan 2025 tarihli maç programı, saatler ve yayın detayları…