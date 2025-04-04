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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 08:41

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler için yeni bir maç günü başlıyor. 4 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmalar, futbol tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, Avrupa ligleri ve diğer liglerde nefes kesen maçlar ekranlarda yer alacak. Süper Lig, Premier League, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da birçok takıın mücadelesi yer alacaj. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 4 Nisan 2025 tarihli maç programı, saatler ve yayın detayları…

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı aralıksız sürüyor. 4 Nisan 2025 Pazar günü, çeşitli liglerde kritik mücadeleler sahaya çıkacak. Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Bundesliga'ya kadar önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 4 Nisan 2025 maç programı ve detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR (4 NİSAN)

Süper Lig

20:00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1. Lig

17:00 İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

20:00 Şanlıurfaspor-Boluspor (beIN Sports Max 2)

20:00 Amed SK-Iğdır FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga

22:00 Rayo Vallecano-Espanyol (S Sport Plus)

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga

21:30 Augsburg-Bayern Münih (beIN Sport beIN Connect)