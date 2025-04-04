BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 NİSAN: Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı aralıksız sürüyor. 4 Nisan 2025 Pazar günü, çeşitli liglerde kritik mücadeleler sahaya çıkacak. Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Bundesliga'ya kadar önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 4 Nisan 2025 maç programı ve detaylar…