Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:53
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: "Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu!" 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?
11 Şubat 2025 Salı günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalar ekrana gelecek. Bugünkü maçlar listesinde Şampiyonlar Ligi play-off maçları yer alıyor. Devler Ligi mücadeleleri arasında Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica ve diğer takımların maçları futbol tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek önemli karşılaşmalar ve maç saatleri gündemde. Peki, 11 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta?