BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: "Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu!" 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor! Futbolseverler, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica ve diğer takımların maç tarihlerini ve saatlerini merak ediyor. Bu akşam dünya liglerinin birçoğunda karşılaşmalar yer alacak. İşte 11 Şubat bugünkü maçlar listesi