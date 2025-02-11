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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: "Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu!" 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:53

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: "Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu!" 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?

11 Şubat 2025 Salı günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalar ekrana gelecek. Bugünkü maçlar listesinde Şampiyonlar Ligi play-off maçları yer alıyor. Devler Ligi mücadeleleri arasında Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica ve diğer takımların maçları futbol tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek önemli karşılaşmalar ve maç saatleri gündemde. Peki, 11 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu! 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor! Futbolseverler, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica ve diğer takımların maç tarihlerini ve saatlerini merak ediyor. Bu akşam dünya liglerinin birçoğunda karşılaşmalar yer alacak. İşte 11 Şubat bugünkü maçlar listesi

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu! 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?

11 ŞUBAT GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig

17:00 Çorum FK-Yeni Malatyaspor

20:00 Manisa FK-Kocaelispor

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu! 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi - Eleme Turu Play-off

20:45 Brest-PSG

23:00 Juventus-PSV

23:00 Man. City-Real Madrid

23:00 Sporting CP-dB. Dortmund

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu! 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?

İngiltere FA Cup - 4. Tur

23:00 Exeter City-Not. Forest

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu! 11 Şubat 2025 bugün hangi takımın maçı var, saat kaçta?

12 Şubat Çarşma Şampiyonlar Ligi Maçları

20.45 Club Brugge-Atalanta
23.00 Celtic-Bayern Münih
23.00 Feyenoord-Milan
23.00 Monaco-Benfica

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