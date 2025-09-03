Bülent Timurlenk'ten Süper Lig'deki transferlerin ardından bomba sözler: "Şampiyon olamayan takımı...”

"F.BAHÇE SIFIRDAN 11 KURDU"

Bir ev düşünün oturma odası, salon, yatak odası ve beyaz eşyaları çok da eski değil. Ve eşiniz tamamını değiştirmenizi istiyor. Transferlere baktığınızda F.Bahçe neredeyse sıfırdan bir ilk 11 kurdu. Ederson'u G.Saray'ın elinden kapmak fiyakalı ama yıllık ücret neredeyse -Uğurcan'ın toplam maliyeti çok da fazla değilmiş dedirtiyor- ki aslında öyle değil!