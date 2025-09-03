Bülent Timurlenk'ten Süper Lig'deki transferlerin ardından bomba sözler: "Şampiyon olamayan takımı...”

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Süper Lig'de yaz transfer dönemi Fenerbahçe ve Galatasaray açısından oldukça hareketli geçti. Son şampiyon Galatasaray; Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi isimleri kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler ise Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran'u renklerine bağladı. Yapılan transferin ardından SABAH Spor'un usta kalemi Bülent Timurlenk, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...

SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

BÜLENT TİMURLENK: Aç karnına asla markete gidilmez!

Derler ki aç karnına süpermarkete gitmeyeceksin. Gözün döner, alacağın ne varsa iki katı birikir sepetinde. G.Saray ve F.Bahçe'nin futbol sahasındaki rekabetinde oyunun kalitesi yıllardır tartışılır, kimse derbilerden sonra oynanan futbolu beğenmez ama ortada bir gerçek var ki; transfer dönemindeki büyük kapışmanın rengi ve heyecanı oyunun kendisinden daha da yüksek.

"KALECİ TRANSFERİNİ SON GÜNE BIRAKINCA..."

G.Saray'ın Osimhen'in ulaşılmaz gibi duran 75 milyon Euro'luk bonservisini ödedikten sonra ihtiyacı olan bölgelere 30 milyon + iki transfer yapacağını ben tahmin edemezdim. Yaptılar! Kaleci transferini son güne bırakınca Uğurcan'a ödedikleri para insanın ağzını açık bırakıyor.

Üstelik de Monaco ne istediyse verilen, 30 milyona alınan Singo'dan sonra… İlkay, lüks değil bir ihtiyaçtı. Uğurcan'a ödenen rakamın gölgesinde kalmış olabilir ama G.Saray'ın lig ve Şampiyonlar Ligi'nde artık çok önemli bir çilingiri var.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'TE OLMALI"

İş öyle bir noktaya vardı ki Çalhanoğlu'nun G.Saray'a gelme isteğini görenler 'İnter'de kalırsa kendini Milano Duomo Meydanı'nda yakacak' dedirtiyor artık. Bu kadro hem kalitesi hem de maliyeti ile elbette Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te olmalı.

Olmazsa hedefte Okan Buruk olacak. Ve elbette mali kongrede başkan Özbek'e, Uğurcan'a ödenen rakam sorulacak.

"MOURİNHO ACI ACI GÜLÜYORDUR"

Herkesin yüksek sesle dile getirdiği, 'madem bu kadro kurulacak, bütün bu transferler, Şampiyonlar Ligi play-off'una yetiştirilemez miydi?" sorusu ortada… Lizbon'daki Mourinho, son imzalara bakınca acı acı gülüyordur elbette. Ama bir gerçek var; F.Bahçe'yi şampiyon yapmadan o koltuğu terk etmek istemeyen Ali Koç, gemileri ziyadesiyle yaktı.

"F.BAHÇE SIFIRDAN 11 KURDU"

Bir ev düşünün oturma odası, salon, yatak odası ve beyaz eşyaları çok da eski değil. Ve eşiniz tamamını değiştirmenizi istiyor. Transferlere baktığınızda F.Bahçe neredeyse sıfırdan bir ilk 11 kurdu. Ederson'u G.Saray'ın elinden kapmak fiyakalı ama yıllık ücret neredeyse -Uğurcan'ın toplam maliyeti çok da fazla değilmiş dedirtiyor- ki aslında öyle değil!

G.Saray'ın eski kaptanını almak, galiba artık gelmez dedirten Asensio'yu kadroya katmak, Duran'ın akıllara ziyan yıllık maliyeti, Nene'ye ödenen bonservis ama bir tarafta da takımı kimin çalıştıracağının flu fotoğrafı…

"LİG BİTTİ DİYENLERE ALDIRIŞ ETMEYİN"

Bir tarafta bu ligde yerli hocalar şampiyon oluyor gerçeği, diğer tarafta 'bu yıldızlar topluluğu kadroyu İsmail Kartal çalıştıramaz' sesleri. G.Saray ilk 2 maçı kazanıp F.Bahçe'nin 1 maçı ertelenip Göztepe'de berabere kalınca 'lig bitti diyenlere' aldırış etmeyin. Bu türden şarlatanlıkların sosyal medyada alıcısı çok ama futbol öyle bir oyun değil.

"ŞAMPİYON OLAMAYAN TAKIM..."

F.Bahçe'nin bu kadrosu, Avrupa Ligi'ndeki rakiplere bakınca ilk 8'de olmaya muktedir. Ligde ise Mourinho'nun yapamadığını, derbileri, büyük maçları kazanabilecek bir teknik adam gerekiyor. Son söz; bütün harcanan rakamlara bakıldığında sezon sonunda şampiyon olamayan takımı gelecek sezon ekonomik olarak çok zorlu bir dönem beklediğini söylemek için futbol ekonomisti olmaya gerek yok.