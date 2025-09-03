Giriş Tarihi: 03.09.2025 07:22
Bülent Timurlenk'ten Süper Lig'deki transferlerin ardından bomba sözler: "Şampiyon olamayan takımı...”
Süper Lig'de yaz transfer dönemi Fenerbahçe ve Galatasaray açısından oldukça hareketli geçti. Son şampiyon Galatasaray; Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi isimleri kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler ise Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran'u renklerine bağladı. Yapılan transferin ardından SABAH Spor'un usta kalemi Bülent Timurlenk, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...