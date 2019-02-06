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  • Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi

Çaykur Rizesporlu 'un eşi , 'yi çok sevdi

Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu 'un eşi , 'yi çok sevdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 10:27
Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi

Çaykur Rizespor'un yeni transferi 'un eşi , 'den paylaştığı fotoğrafla şehre olan sevgisini dile getirdi.

Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi

paylaştığı fotoğrafta, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu.

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Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi

Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" diye yazdı.

Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi
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Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi
Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi
Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, Rize'yi çok sevdi
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