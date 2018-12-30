Türkiye'nin en iyi haber sitesi

rekorunu egale etti

NBA'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın ile oynadığı karşılaşmada kariyer rekorunu egale etti.

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 11:03
Cedi Osman rekorunu egale etti

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Cedi Osman rekorunu egale etti

Atlanta Hawks, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 111-108 kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cedi Osman rekorunu egale etti

Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı.

Cedi Osman rekorunu egale etti

Üst üste 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Cedi Osman, 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti, 8 de ribaunt aldı.

Cedi Osman rekorunu egale etti

Larry Nance ise 18 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Cedi Osman rekorunu egale etti

HARDEN DURDURULAMIYOR

Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 108-104 yenerek peş peşe 4'üncü, son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti.

Cedi Osman rekorunu egale etti

Maçı 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, art arda 3. kez 40, 7. defa da 35 sayı barajını geçti.

BİZE ULAŞIN