Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cedi'nin "double double"ı galibiyete yetmedi

'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın 'e yenildiği maçta 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Giriş Tarihi: 06.11.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 11:03
Cedi'nin double doubleı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen , 'e 102-100 kaybettikleri maçta 11 sayı ve 10 ribaunt üretti.

Cedi'nin double doubleı galibiyete yetmedi

'e 9 maçla devam edildi. 'in 102-100 yendiği , 10. karşılaşmasında 9. mağlubiyetini aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cedi'nin double doubleı galibiyete yetmedi

Ev sahibi Magic'i galibiyete, 23 sayı, 9 ribauntla oynayan Aaron Gordon, 15'er sayı kaydeden Terrence Ross ve Evan Fournier taşıdı.

Cedi'nin double doubleı galibiyete yetmedi

Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers'ta Georghe Hill 22 sayı, 6 asist, 4 top çalma, Tristan Thompson 19 sayı, 16 ribaunt ve 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Cedi'nin double doubleı galibiyete yetmedi

NUGGETSLI MURRAY'DEN 48 SAYI

, oyun kurucusu Jamal Murray'nin 48 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede, ağırladığı 'i 115-107 yendi.

Cedi'nin double doubleı galibiyete yetmedi

Celtics'te 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ve Jayson Tatum 15'er sayıyla oynadı.

Cedi'nin double doubleı galibiyete yetmedi

WARRIORS VE RAPTORS DOLU DİZGİN

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Golden State Warriors, 'i 117-101, Doğu lideri da 'ı 124-111 yenerek 11. maçında 10. galibiyetini aldı.

BİZE ULAŞIN