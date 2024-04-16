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Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:56

Chelsea'de penaltı krizi! Jackson, Madueke ve Palmer birbirine girdi

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Chelsea, dün akşam evinde Everton'u 6-0 mağlup etti. Gol krallığında Haaland ile yarışan İngiliz genç yıldız Cole Palmer maçı 4 golle tamamladı. Fakat geceye damga vuran olay ise penaltı atışı için birbirine giren Jackson, Madueke ve Palmer'ın yaşadığı anlar oldu. İşte Chelsea-Everton maçının özeti ve yaşanan kriz...

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Chelsea’de penaltı krizi! Jackson, Madueke ve Palmer birbirine girdi

Premier Lig'de sezonun heyecanı devam ediyor. Zirveden uzak kalan ve hayal kırıklığı yaratan Londra ekibi Chelsea, dün evinde kümede kalma mücadelesi veren Everton'ı konuk etti.

Chelsea’de penaltı krizi! Jackson, Madueke ve Palmer birbirine girdi

Maça çok hızlı başlayan Chelsea, Cole Palmer'ın 13, 18 ve 29. dakikada attığı gollerle ilk yarım saatte 3-0 öne geçti.

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Chelsea’de penaltı krizi! Jackson, Madueke ve Palmer birbirine girdi

44. dakikada sahneye çıkan Chelsea'nin golcüsü Nicolas Jackson, takımın 4. golünü kaydetti ilk yarı 4-0 sona erdi.

Chelsea’de penaltı krizi! Jackson, Madueke ve Palmer birbirine girdi

CHELSEA'DE PENALTI KRİZİ: MADUEKE VE JACKSON BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın 64. dakikasında yaşanan penaltı kriz, geceye damga vuran anlar oldu. Chelsea'de penaltı atışını kullanmak isteyen Jackson ve Madueke birbirine girdi.

Chelsea’de penaltı krizi! Jackson, Madueke ve Palmer birbirine girdi

Topu birbirine vermek istemeyen iki oyuncu bir süre tartıştıktan sonra Cole Palmer, topu alarak penaltı noktasına gitti. Daha sonra Madueke ve Jackson bu sefer de Cole Palmer'a sitem etti.

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