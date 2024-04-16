Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
10:56
Chelsea'de penaltı krizi! Jackson, Madueke ve Palmer birbirine girdi
Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Chelsea, dün akşam evinde Everton'u 6-0 mağlup etti. Gol krallığında Haaland ile yarışan İngiliz genç yıldız Cole Palmer maçı 4 golle tamamladı. Fakat geceye damga vuran olay ise penaltı atışı için birbirine giren Jackson, Madueke ve Palmer'ın yaşadığı anlar oldu. İşte Chelsea-Everton maçının özeti ve yaşanan kriz...