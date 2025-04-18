Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
17:07
CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, futbol dünyasında en yetenekli gençleri açıkladı. CIES, 2024 yılına ait scout raporunu yayınladı. Yayınlanan listede en iyi 21 yaş altı oyuncuları bulunuyor. Dünya genelinde izlenen bu gençler büyük kulüplerin de radarında yer alıyor. Mevkilerine göre çıkarılan listede sizler için "Çok yönlü merkez forvetler" başlığı altında yer alan ilk 20 oyuncuyu bir araya getirdik.