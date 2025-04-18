CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...

Dünyanın en yetenekli "Çok yönlü forvetleri" belli oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, SCOUTING REPORT BEST U21 PLAYERS WORLDWIDE başlığı altında 21 yaş altı en iyi genç forvetleri yayınladı.

ÇOK YÖNLÜ FORVETLER

Sizler için "Çok yönlü forvetler" kategorisinde yer alan en iyi 20 genç forvet oyuncusunu bir araya getirdik. İşte raporda yer alan o oyuncular. Listemiz en çok reyting alandan en az reyting alana doğru yapıldı.