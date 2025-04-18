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Haberler Galeri CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 17:07

CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, futbol dünyasında en yetenekli gençleri açıkladı. CIES, 2024 yılına ait scout raporunu yayınladı. Yayınlanan listede en iyi 21 yaş altı oyuncuları bulunuyor. Dünya genelinde izlenen bu gençler büyük kulüplerin de radarında yer alıyor. Mevkilerine göre çıkarılan listede sizler için "Çok yönlü merkez forvetler" başlığı altında yer alan ilk 20 oyuncuyu bir araya getirdik.

SABAH.COM.TR SPOR
CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...

Dünyanın en yetenekli "Çok yönlü forvetleri" belli oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, SCOUTING REPORT BEST U21 PLAYERS WORLDWIDE başlığı altında 21 yaş altı en iyi genç forvetleri yayınladı.

ÇOK YÖNLÜ FORVETLER

Sizler için "Çok yönlü forvetler" kategorisinde yer alan en iyi 20 genç forvet oyuncusunu bir araya getirdik. İşte raporda yer alan o oyuncular. Listemiz en çok reyting alandan en az reyting alana doğru yapıldı.

CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...

SAMU AGHEHOWA (20)

Takım: Porto

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CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...

SANTIAGO CASTRO (20)

Takım: Bologna

CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...

MOHAMED ALI-CHO (20)

Takım: Nice

CIES yetenek raporunu açıkladı! İşte dünya futbolunun en iyi U21 oyuncuları...

FRANCULINO DJU (20)

Takım: Midtjylland