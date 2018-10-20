Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maça çıkacak ilk 11 merak konusu. Sarı lacivertli takımın hocası Phillip Cocu, sürpriz bir ismi sahaya sürecek. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile hazır olmayan Tolga Ciğerci kadroda yer almıyor. Fenerbahçe'de Isla ve Reyes ise dün sabah milli takımlarından İstanbul'a dönüş yaptı. İki oyuncu öğle saatlerinde Samandıra'ya gelirken hafif tempolu bir idman gerçekleştirdiler. Cocu, Isla ve Reyes'in yorgun olduğuna karar verirse sağ bekte Şener, orta alanda da Eljif görev yapacak. Kanatlarda doğacak boşluk ise uzun süredir ilk 11'de yer almayan Barış Alıcı ile doldurulacak.