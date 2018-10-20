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Cocu'dan sürpriz isim! İşte 'nin 11'i

Süper Lig'in 9. haftasında 'a konuk olacak 'nin maça çıkacak ilk 11 merak konusu. Sarı lacivertli takımın hocası Phillip Cocu, sürpriz bir ismi sahaya sürecek.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 11:04
Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

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Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile hazır olmayan Tolga Ciğerci kadroda yer almıyor.

Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

'de Isla ve Reyes ise dün sabah milli takımlarından İstanbul'a dönüş yaptı.

Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

İki oyuncu öğle saatlerinde Samandıra'ya gelirken hafif tempolu bir idman gerçekleştirdiler.

Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Cocu, Isla ve Reyes'in yorgun olduğuna karar verirse sağ bekte Şener, orta alanda da Eljif görev yapacak.

Cocu'dan sürpriz isim! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Kanatlarda doğacak boşluk ise uzun süredir ilk 11'de yer almayan Barış Alıcı ile doldurulacak.

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