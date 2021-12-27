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Haberler Galeri Colin Kazım'dan Wayne Rooney'e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi
Giriş Tarihi: 27.12.2021 23:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 23:37

Colin Kazım'dan Wayne Rooney'e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi

İngiltere Championship'in 24. haftasında Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby County, sahasında West Bromwich'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golü eski milli futbolcu Colin Kazım Richards kaydetti.

Colin Kazım’dan Wayne Rooney’e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi

İngiltere Championship'in 24. haftasında Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby County, West Bromwich'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Derby County 1-0 kazandı.

Colin Kazım’dan Wayne Rooney’e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi

Bu sonuçla galibiyete rağmen 7 puana yükselen Derby County, ligin son sırasında yer aldı. West Bromwich ise 41 puanla 4. sırada yer aldı.

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Colin Kazım’dan Wayne Rooney’e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi

Sezon başında Derby County 21 puan silme cezası almıştı.

Colin Kazım’dan Wayne Rooney’e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi

Rooney'nin ekibine 3 puanı getiren golü eski milli futbolcu Colin Kazım Richards kaydetti.

Colin Kazım’dan Wayne Rooney’e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi

35 yaşındaki Kazım, 57'de oyuna girdikten kısa bir süre sonra rakip takımın savunma hatasıyla topu önünde buldu ve 58'de boş kaleye atarak ağları havlandırdı.

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