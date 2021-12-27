Colin Kazım’dan Wayne Rooney’e Noel hediyesi! 1 dakikada 3 puanı getirdi

İngiltere Championship'in 24. haftasında Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby County, West Bromwich'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Derby County 1-0 kazandı. Bu sonuçla galibiyete rağmen 7 puana yükselen Derby County, ligin son sırasında yer aldı. West Bromwich ise 41 puanla 4. sırada yer aldı. Sezon başında Derby County 21 puan silme cezası almıştı. Rooney'nin ekibine 3 puanı getiren golü eski milli futbolcu Colin Kazım Richards kaydetti. 35 yaşındaki Kazım, 57'de oyuna girdikten kısa bir süre sonra rakip takımın savunma hatasıyla topu önünde buldu ve 58'de boş kaleye atarak ağları havlandırdı. Colin Kazım Richards, bu sezon Derby County formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol attı. 35 yaşındaki eski milli futbolcu, daha önce kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giymişti. Kazım, 37 kez giydiği A Milli Takım formasıyla ise 2 gol attı.