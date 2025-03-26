Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
14:23
DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran dev bir mücadele sahne alacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı kaybeden siyah-beyazlı ekip, bu kritik maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Sezon boyunca namağlup ilerleyen ve 71 puanla zirvede yer alan Galatasaray ise serisini sürdürerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?