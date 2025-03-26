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Haberler Galeri DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 14:23

DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran dev bir mücadele sahne alacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı kaybeden siyah-beyazlı ekip, bu kritik maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Sezon boyunca namağlup ilerleyen ve 71 puanla zirvede yer alan Galatasaray ise serisini sürdürerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Ligin 29. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle derbiden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise namağlup serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü saat Galatasaray'ı ağırlayacak.

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DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?