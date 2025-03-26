DERBİ MAÇI! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Ligin 29. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle derbiden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise namağlup serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…