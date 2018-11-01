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, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

'de peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden kariyeri düşüşe geçen , takımı 'un 'ı yendiği maçta, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 10:34
Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'ı 128-125 yenen 'un oyun kurucusu , 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

'e 7 maçla devam edildi. 'un sahasında 'ı 128-125 mağlup ettiği karşılaşma, sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı 'un adeta dirilişine sahne oldu.

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Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Üç kez all-star seçilen 30 yaşındaki oyun kurucu, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 6 da asist üretti. Rose maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Karl Anthony Towns 28 sayı, 16 ribaunt, Andrew Wiggins de 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22 sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu sergileyemiyordu.

Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

WARRIORS'TAN ART ARDA 6. GALİBİYET

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

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