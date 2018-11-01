Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

NBA'de peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden kariyeri düşüşe geçen Derrick Rose, takımı Minnesota Timberwolves'un Utah Jazz'ı yendiği maçta, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 128-125 yenen Minnesota Timberwolves'un oyun kurucusu Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. NBA'e 7 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un sahasında Utah Jazz'ı 128-125 mağlup ettiği karşılaşma, sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı Derrick Rose'un adeta dirilişine sahne oldu. Üç kez all-star seçilen 30 yaşındaki oyun kurucu, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 6 da asist üretti. Rose maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Karl Anthony Towns 28 sayı, 16 ribaunt, Andrew Wiggins de 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22 sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi. 2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu sergileyemiyordu. WARRIORS'TAN ART ARDA 6. GALİBİYET Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.