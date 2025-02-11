DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. 2022-2023 sezonunun şampiyonu Manchester City, bu kez son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele, Devler Ligi'nde 13. kez karşılaşacak olan bu iki dev kulübü sahada buluşturacak. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, dev karşılaşmaya dair detaylar...