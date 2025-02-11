Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:05
DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Manchester City ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. İngiliz devi Manchester City ile İspanyol efsanesi Real Madrid, son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Son üç sezonda büyük rekabet yaşayan iki takım, bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler araştırmalarına hız kazandırdı. Pkei; Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşma hakkında tüm merak edilen detaylar.