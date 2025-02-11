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Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:05

DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Manchester City ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. İngiliz devi Manchester City ile İspanyol efsanesi Real Madrid, son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Son üç sezonda büyük rekabet yaşayan iki takım, bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler araştırmalarına hız kazandırdı. Pkei; Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşma hakkında tüm merak edilen detaylar.

DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. 2022-2023 sezonunun şampiyonu Manchester City, bu kez son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele, Devler Ligi'nde 13. kez karşılaşacak olan bu iki dev kulübü sahada buluşturacak. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, dev karşılaşmaya dair detaylar...

DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Real Madrid maçı, 11 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Mücadelenin rövanşı ise 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.

DEV KARŞILAŞMA! Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Manchester City - Real Madrid maçında Arda Güler'in yedek kadroda başlaması bekleniyor.

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