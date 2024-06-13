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Haberler Galeri Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 07:40

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Filenin Sultanları Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında. Filenin Sultanlaro mücadelenin ilk iki haftası 8 müsabakasından 7 galibiyetle ayrıldı. Şimdi sıradaki rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı canlı izle

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadeleleriyle yarışa hız kesmeden devam ediyor. Bugün Dominik Cumhuriyeti ile gerçekleştirilecek maç sporseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı canlı izle ekranı

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak. Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

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Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:
12 Haziran Çarşamba:
Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe:
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
Türkiye-Brezilya

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU
1-Brezilya 25 puan
2-Polonya 24 puan
3-İtalya 22 puan
4-Japonya 21 puan
5-TÜRKİYE 21 puan
6-Çin 18 puan
7-ABD 16 puan
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