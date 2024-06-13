Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
07:40
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı CANLI İZLE | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Filenin Sultanları Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında. Filenin Sultanlaro mücadelenin ilk iki haftası 8 müsabakasından 7 galibiyetle ayrıldı. Şimdi sıradaki rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Voleybol maçı canlı izle