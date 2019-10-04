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maçında büyük skandal!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında Azerbaycan'ın takımı, Lüksemburg'un Dudelange takımına konuk oldu. 4-1 Azeri takımının kazandığı maç sırasında büyük bir skandal yaşandı!

Giriş Tarihi: 04.10.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 08:13
Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!

Azerbaycan ekibi , UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu ikinci maçında Dudelange'e konuk oldu.

Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!

Lüksemburg'ta oynanan maçın 33. dakikasında futbolcuların şaşkın bakışları arasında stadın üstünde drone ile Ermenistan bayrağı açıldı.

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Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!

Karşılaşmaya 2 dakika ara verildi.

Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!

35. dakikada tekrar başlayan karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi rakibini 4-1'lik skorla devirdi.

Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!
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Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!
Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!
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