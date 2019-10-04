Dudelange - Karabağ maçında büyük skandal!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Lüksemburg'un Dudelange takımına konuk oldu. 4-1 Azeri takımının kazandığı maç sırasında büyük bir skandal yaşandı! Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu ikinci maçında Dudelange'e konuk oldu. Lüksemburg'ta oynanan maçın 33. dakikasında futbolcuların şaşkın bakışları arasında stadın üstünde drone ile Ermenistan bayrağı açıldı. Karşılaşmaya 2 dakika ara verildi. 35. dakikada tekrar başlayan karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi rakibini 4-1'lik skorla devirdi.