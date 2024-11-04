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Giriş Tarihi: 04.11.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:01

Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti

Futbolseveler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, dünya futbol tarihinin en iyi takımlarını açıkladı. 32 takımın yer aldığı geniş listede Süper Lig devleri de bulunuyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği 32 takımın tamamını ve o listede yer alan Süper Lig devlerini haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti

FourFourTwo dergisi, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarını açıkladı. 32 takımın yer aldığı geniş listede Süper Lig devleri de yer aldı. İşte detaylar...

Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti

1. Real Madrid

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Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti

2. Barcelona

Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti

3. Manchester United

Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti

4. Bayern Münih

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