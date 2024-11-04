Giriş Tarihi: 04.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024
15:01
Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray listeyi yıktı geçti
Futbolseveler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, dünya futbol tarihinin en iyi takımlarını açıkladı. 32 takımın yer aldığı geniş listede Süper Lig devleri de bulunuyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği 32 takımın tamamını ve o listede yer alan Süper Lig devlerini haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...