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Haberler Galeri Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:31

Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var

İngiliz The Guardian gazetesi, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus gibi devlerin gözünü diktiği dünya futboluna damgasını vurması beklenen "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesini yayımladı. Geçen sene Arda Güler'in de olduğu listede bu yıl 3 Türk futbolcuya yer verildi ve oyunculardan övgüyle bahsedildi. İşte dünyanın genç yetenekleri listesi...

Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var

İngiliz The Guardian gazetesi, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus gibi devlerin gözünü diktiği dünya futboluna damgasını vurması beklenen "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesini yayımladı. Geçen sene Arda Güler'in de olduğu listede bu yıl 3 Türk futbolcuya yer verildi ve oyunculardan övgüyle bahsedildi. İşte dünyanın genç yetenekleri listesi...

Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var

MOSLEM ANATOUF - Cezayir
TAKIMI: MC Algiers

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Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var

CLAUDIO ECHEVERRI - Arjantin
TAKIMI: Manchester City

Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var

GIANLUCA PRESTIANNI - Arjantin
TAKIMI: Benfica

Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var

NESTORY IRANKUNDA - Avustralya
TAKIMI: Bayern Munich

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