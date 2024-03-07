Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
09:31
Dünya futbolunun genç yetenekleri belli oldu! Listede 3 Türk futbolcu var
İngiliz The Guardian gazetesi, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus gibi devlerin gözünü diktiği dünya futboluna damgasını vurması beklenen "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesini yayımladı. Geçen sene Arda Güler'in de olduğu listede bu yıl 3 Türk futbolcuya yer verildi ve oyunculardan övgüyle bahsedildi. İşte dünyanın genç yetenekleri listesi...