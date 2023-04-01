Giriş Tarihi: 01.04.2023 23:32
Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
23:37
Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…
Son dakika haberleri: Dünya futbolunun dev teknik direktörleri Diego Simeone, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve diğerlerinin aldığı maaşları ortaya çıktı. Fransız L'Equipe gazetesi, Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörlerini belirledi. Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı. İşte o isimler ve aldıkları maaşlar...