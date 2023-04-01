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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…
Giriş Tarihi: 01.04.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 23:37

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun dev teknik direktörleri Diego Simeone, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve diğerlerinin aldığı maaşları ortaya çıktı. Fransız L'Equipe gazetesi, Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörlerini belirledi. Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı. İşte o isimler ve aldıkları maaşlar...

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun dev teknik direktörleri Diego Simeone, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve diğerlerinin aldığı maaşları ortaya çıktı. Fransız L'Equipe gazetesi, Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörlerini belirledi. Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı. İşte o isimler ve aldıkları maaşlar...

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…

Avrupa'nın beş büyük liginde en çok maaş alan teknik direktörler belli oldu. Dünyanın en çok kazanan hocasıysa şaşkınlığa neden oldu.

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Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…

Fransız L'Equipe gazetesi, Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörlerini belirledi. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti gibi isimleri geride bırakan ismin maaşı dudak uçuklatırken, en yakın rakibinin 1.5 katı yıllık ücretiyle zirvede yer alan isim şaşkınlığa neden oldu. İşte yıllık ücreti en yüksek teknik direktörler...

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…

Xavi (Barcelona) - 3.8 milyon Euro

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktörlerin kazandıkları maaşlar belli oldu! Listenin tepesindeki ismin maaşı dudak uçuklattı…

Niko Kovac (Wolfsburg) - 4 milyon Euro

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