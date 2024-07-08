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Haberler Galeri Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:46

Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Futbolda 2024/2025 sezonu yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. EURO 2024 nedeniyle henüz beklenen hareketlilik gerçekleşmese de dünyanın önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. İşte başta Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 takımları olmak üzere Avrupa ve dünyada yapılan önemli transferler, ve yıldız isimlerin yeni takımları...

Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Kiernan Dewsbury-Hall - Leicester > Chelsea

BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro

Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Archie Gray - Leeds United > Tottenham Hotspur

BONSERVİS BEDELİ: 41 milyon Euro

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Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Mats Wieffer - Feyenoord > Brighton

BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro

Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Max Kilman - Wolverhampton > West Ham

BONSERVİS BEDELİ: 47.5 milyon Euro

Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Michael Olise - Crystal Palace > Bayern Münih

BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon Euro

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