Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
21:46
Hangi yıldızlar, hangi takıma imza attı! İşte tüm dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Futbolda 2024/2025 sezonu yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. EURO 2024 nedeniyle henüz beklenen hareketlilik gerçekleşmese de dünyanın önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. İşte başta Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 takımları olmak üzere Avrupa ve dünyada yapılan önemli transferler, ve yıldız isimlerin yeni takımları...