Haberler
Galeri
Dünyada en çok kupa kazanan hocalar belli oldu! Listede Türkiye'den yolu geçmiş 2 hoca var...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:44
Dünyada en çok kupa kazanan hocalar belli oldu! Listede Türkiye'den yolu geçmiş 2 hoca var...
Dünya futbolunda birçok hoca kazandığı şampiyonluklarla damga vurmayı başardı. Kimi hocalar güçlü kadrolarla bunu başarırken, kimi hocalar ise sürpriz kadrolarla şampiyonluğa yürüdü. Sizler için dünya futbol tarihinde en çok kupa kazanan 10 teknik direktörü sıraladık. Listede, yolu Türkiye'den geçen iki hoca var...