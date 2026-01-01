Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:44

Dünyada en çok kupa kazanan hocalar belli oldu! Listede Türkiye'den yolu geçmiş 2 hoca var...

Dünya futbolunda birçok hoca kazandığı şampiyonluklarla damga vurmayı başardı. Kimi hocalar güçlü kadrolarla bunu başarırken, kimi hocalar ise sürpriz kadrolarla şampiyonluğa yürüdü. Sizler için dünya futbol tarihinde en çok kupa kazanan 10 teknik direktörü sıraladık. Listede, yolu Türkiye'den geçen iki hoca var...

Futbol dünyasında birçok hoca kazandığı kupalarla adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başardı. Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları bir araya getirdik.

İlk 10 hocayı bir araya getirdiğimiz listede Türkiye'den yolu geçen 2 teknik direktör var. İşte dünya futbol tarihinin en kupa kazanan 10 hocası...

Ottmar Hitzfeld

Kupa Sayısı: 26

Dönem: 1983-2014

Jock Stein

Kupa sayısı: 26

Dönem: 1960-1985

Luiz Felipe Scolari

Kupa sayısı: 26

Dönem: 1982-günümüz

Jose Mourinho

Kupa sayısı: 26

Dönem: 2000-günümüz

Bill Struth

Kupa sayısı: 30

Dönem: 1920-1954

Carlo Ancelotti

Kupa sayısı: 30

Dönem: 1995-günümüz

Valeriy Lobanovski

Kupa sayısı: 30

Dönem: 1969-2001

Mircea Lucescu

Kupa sayısı: 38

Dönem: 1979-2023

Pep Guardiola

Kupa sayısı: 39

Dönem: 2007-günümüz

Sir Alex Ferguson

Kupa sayısı: 49

Dönem: 1974-2013