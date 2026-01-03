Dünyanın en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.01.2026 12:38

Futbolun en büyük parçalarından biri olan taraftarlar, takımlarını her koşulda destekliyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste hazırladı. Listede, futbolun en ateşli taraftarları yer aldı. Süper Lig'den iki takım da kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...

Dijital spor yayıncısı olan GiveMeSport (GMS), dünyanın en ateşli 10 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı.

Hazırlanan listede Süper Lig'den sadece iki takım yer alırken, listedeki diğer takımlar dikkatleri çekti.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU...

10 - FENERBAHÇE

9 - Kızılyıldız

8- River Plate

7 - Marsilya

6- Sparta Prag

5- AC Milan

4- GALATASARAY

3- Dinamo Zagreb

2- Hajduk Split

1- Legia Varşova