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Haberler Galeri Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:51

Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinde yeteneklerinin dışında görünüşleriyle de damga vuran birçok futbolcu bulunuyor. İngiltere'de yayın yapan BeSoccer internet sitesi, dünyanın en çirkin futbolcularını listeledi. Listeye Süper Lig'den tam 7 futbolcunun da dahil olması dikkatleri çekti. İşte futbolseverlerin merakla takip ettiği o liste…

Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…

İŞTE DÜNYANIN EN ÇİRKİN FUTBOLCULARI

Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…

Luis Suarez

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Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…

Scott Chipperfield

Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…

Jairo Patiño

Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…

Ronaldinho

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