Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:51
Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 7 futbolcu var: İşte o liste…
Son dakika haberleri… Futbol tarihinde yeteneklerinin dışında görünüşleriyle de damga vuran birçok futbolcu bulunuyor. İngiltere'de yayın yapan BeSoccer internet sitesi, dünyanın en çirkin futbolcularını listeledi. Listeye Süper Lig'den tam 7 futbolcunun da dahil olması dikkatleri çekti. İşte futbolseverlerin merakla takip ettiği o liste…