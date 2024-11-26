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Haberler Galeri Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr'ın Ronaldo'suna fark attılar...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:52

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr'ın Ronaldo'suna fark attılar...

Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi belli oldu. Listenin zirvesinde ne Ronaldo ne de Kylian var... Transfermarkt tarafından güncellenen "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen oyuncuları görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o oyuncuları listesi...

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr’ın Ronaldo’suna fark attılar...

Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde zirvenin sahibi oldukça şaşırttı. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo bu sıralamada iki ismin gerisinde kaldı. İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr’ın Ronaldo’suna fark attılar...

100- Dusan Vlahovic - 86.7 milyon Euro

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Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr’ın Ronaldo’suna fark attılar...

99- Yannick Carrasco - 87.4 milyon Euro

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr’ın Ronaldo’suna fark attılar...

98- Zinedine Zidane - 88 milyon Euro

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr’ın Ronaldo’suna fark attılar...

97- Erling Haaland - 88.1 milyon Euro

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