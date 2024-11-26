Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr’ın Ronaldo’suna fark attılar...

Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde zirvenin sahibi oldukça şaşırttı. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo bu sıralamada iki ismin gerisinde kaldı. İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...