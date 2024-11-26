Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
13:52
Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı: Al Nassr'ın Ronaldo'suna fark attılar...
Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi belli oldu. Listenin zirvesinde ne Ronaldo ne de Kylian var... Transfermarkt tarafından güncellenen "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen oyuncuları görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o oyuncuları listesi...