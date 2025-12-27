Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 13:46

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu açıklandı! Zirvedeki isim şaşırtmadı...

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu belli oldu. Açıklanan güncel listeye göre zirvedeki isim yine değişmedi. Listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi futbol tarihine damga vuran isimler dikkat çekerken, genç yaşına rağmen Lamine Yamal da en çok kazanan oyuncular arasına girmeyi başardı. İşte o liste...


AA'nın sporda 2025'in öne çıkan konularına ilişkin hazırladığı dosya haberde yılın en çok kazanan futbolcuları ele alındı. Forbes'un listesine göre İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den bir isim, 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi.

CRİSTİANO RONALDO (AL NASSR)

Ronaldo, 2025'te listedeki en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti.

Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aştı.

Otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.

LİONEL MESSİ (INTER MİAMİ)

Arjantinli yıldız Messi, 2025 yılındaki 130 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına yerleşti.

Farklı markalarla yaptığı ortaklıklar sayesinde 70 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde lider konumda bulunuyor.

Instagram'da 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi şirketleri bulunan 38 yaşındaki Messi, forma giydiği ABD ekibi Inter Miami'den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.

KARİM BENZEMA (AL ITTİHAD)

Fransız Karim Benzema, 2025'in en çok kazanan futbolcuları listesinde üçüncü sırayı elde etti.

Benzema, 2023'te astronomik bir rakam karşılığında kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye karar veren yıldızlar arasına girdi.

Al Ittihad'dan 100 milyon dolar maaş alan 38 yaşındaki Benzema, saha dışı geliriyle kazancını 104 milyon dolara çıkardı.

KYLİAN MBAPPE (REAL MADRİD)

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yıllık kazancıyla listenin 4. sırasına yerleşti.

Marka ortaklıkları sayesinde 25 milyon dolar alan 27 yaşındaki futbolcunun kazancı, futboldan elde ettiği 70 milyon da eklenince 95 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan eski takımı Paris Saint-Germain'e karşı açtığı davayı kazanan Fransız futbolcunun, ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon avro tazminat alması bekleniyor.

ERLİNG HAALAND (MANCHESTER CİTY)

Norveçli yıldız Erling Haaland, saha içi ve dışında elde ettiği gelirle yılın en fazla kazanan 5. futbolcusu oldu.

Her geçen yıl sponsorluk anlaşmalarını büyüten 25 yaşındaki oyuncu, yeşil sahalardaki başarısını saha dışına da taşıdı.

Manchester City'den 60 milyon dolar alan Haaland, saha dışından da 20 milyonluk geliriyle 2025 yılında 80 milyon dolar kazanca ulaştı.

10. Lamine Yamal – Barcelona

Kazancı: 43 milyon dolar

9. Jude Bellingham - Real Madrid

Kazancı: 44 milyon dolar

8. Sadio Mane - Al Nassr

Kazancı: 54 milyon dolar

7. Muhammed Salah – Liverpool

Kazancı: 55 milyon dolar

6. Vinicius Junior - Real Madrid

Kazancı: 60 milyon dolar

5. Erling Haaland - Manchester City

Kazancı: 80 milyon dolar

4. Kylian Mbappe - Real Madrid

Kazancı: 95 milyon dolar

3. Karim Benzema - Al Ittihad

Kazancı: 104 milyon dolar

2. Lionel Messi - Inter Miami

Kazancı: 130 milyon dolar