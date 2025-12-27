Dünyanın en çok kazanan futbolcusu açıklandı! Zirvedeki isim şaşırtmadı...

AA'nın sporda 2025'in öne çıkan konularına ilişkin hazırladığı dosya haberde yılın en çok kazanan futbolcuları ele alındı. Forbes'un listesine göre İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den bir isim, 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi.