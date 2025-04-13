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Haberler Galeri Dünyanın en çok maaş alan hocaları belli oldu! İşte Mourinho'nun da aralarında olduğu o liste...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:29

Dünyanın en çok maaş alan hocaları belli oldu! İşte Mourinho'nun da aralarında olduğu o liste...

Futbolun belki de en çok baskı hissettirdiği mesleklerden bir tanesi de teknik direktörlük... Futbol tarihinde birçok teknik direktör unutulmazlar arasında yerini aldı. Bu teknik direktörlerin bazıları da aldıkları maaşlarla gündeme geldi. Sizler için dünyanın aktif olarak en çok maaş kazanan hocalarını bir araya getirdik. İşte Mourinho'nun da aralarında olduğu o liste...

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Dünyanın en çok maaş alan hocaları belli oldu! İşte Mourinho’nun da aralarında olduğu o liste...

Futbolun belki de en nankör mesleği olarak tanımlanan teknik direktörlük, baskısı en yüksek mesleklerden bir tanesi. Dünya futbol tarihine birçok teknik direktör adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Dünyanın en çok maaş alan hocaları belli oldu! İşte Mourinho’nun da aralarında olduğu o liste...

EN ÇOK MAAŞ ALAN 20 TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Fakat birçoğu da hiç beklemediği tablolarla karşılaştı. Futbolda son dönemlerde çok yüksek meblağlarda harcamalar yapılıyor. İyi teknik direktör iyi bir kazanç elde edebiliyor.

Sizler için dünyanın en çok maaş alan 20 teknik direktörü bir araya getirdik. İşte Mourinho'nun da içinde o liste...

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Dünyanın en çok maaş alan hocaları belli oldu! İşte Mourinho’nun da aralarında olduğu o liste...

THOMAS FRANK (BRENTFORD)

Yıllık maaş: 4.6 milyon sterlin

Dünyanın en çok maaş alan hocaları belli oldu! İşte Mourinho’nun da aralarında olduğu o liste...

XABI ALONSO (BAYER LEVERKUSEN)

Yıllık maaş: 5.1 milyon sterlin

Dünyanın en çok maaş alan hocaları belli oldu! İşte Mourinho’nun da aralarında olduğu o liste...

ANGE POSTECOGLOU (BRENTFORD)

Yıllık maaş: 5.2 milyon sterlin