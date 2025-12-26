Dünyada en çok taraftarı olan 20 futbol kulübü belli oldu! Listede Süper Lig devi de yer aldı...

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu. Real Madrid, Manchester United, PSG ve Barcelona gibi devlerin bulunduğu listede Süper Lig devi de yer aldı. Dev liste, çeşitli global veri siteleri ve sosyal medya takipçi sayıları baz alınarak hazırlandı. İşte söz konusu 20 kulüp...