Haberler Galeri Dünyada en çok taraftarı olan 20 futbol kulübü belli oldu! Listede Süper Lig devi de yer aldı...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:43

Dünyada en çok taraftarı olan 20 futbol kulübü belli oldu! Listede Süper Lig devi de yer aldı...

Çeşitli global verilerin ve sosyal medya takipçi sayılarının da baz alınarak hazırlanan listede, dünyanın en çok taraftara sahip futbol kulüpleri belirledi. 20 takımlık listeye Süper Lig'den tek bir ekip girmeyi başardı. İşte zirvenin sahibi...

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu. Real Madrid, Manchester United, PSG ve Barcelona gibi devlerin bulunduğu listede Süper Lig devi de yer aldı. Dev liste, çeşitli global veri siteleri ve sosyal medya takipçi sayıları baz alınarak hazırlandı. İşte söz konusu 20 kulüp...

20. AS ROMA (İtalya)
41.8 milyon
19. GALATASARAY (Türkiye)

53.7 milyon

18. AL-AHLY (Mısır)
57.7 milyon
17. BORUSSIA DORTMUND (Almanya)

60.2 milyon

16. AL-NASSR (Suudi Arabistan)

62 milyon

15. FLAMENGO (Brezilya)

66.4 milyon

14. INTER (İtalya)

70.2 milyon

13. AC MILAN (İtalya)

78.3 milyon

12. ATLETICO MADRID (İspanya)

80.2 milyon

11. TOTTENHAM HOTSPUR (İngiltere)

108.1 milyon

10. ARSENAL (İngiltere)

114.1 milyon

9. BAYERN MÜNİH (ALMANYA)

149.1 milyon

8. CHELSEA (İngiltere)

152. 9 milyon

7. LIVERPOOL (İngiltere)

166.7 milyon

6. JUVENTUS (İtalya)

174.9 milyon

5. MANCHESTER CITY (İngiltere)

179.2 milyon

4. PARIS SAINT-GERMAIN (Fransa)

200.2 milyon

3. MANCHESTER UNITED (İngiltere)

233.7 milyon

2. Barcelona (İspanya)

428.3 milyon

1. REAL MADRID (İspanya)

474.7 milyon