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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:32

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan yabancı hakem kararı ardından Süper Lig 25. haftada oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic oldu. Pek çok önemli karşılaşmada düdük çalan derbi hakemi dünyanın en iyi 15 futbol hakemi arasında iddialı bir sırada bulunuyor. Türkiye'den ise sadece 1 isim listede yer alıyor. İşte, GiveMeSport'un (GMS) hazırladığı o liste...

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?

Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS) futbol hakemlerini değerlendirdiği bir liste hazırladı. Kritik karşılaşmalarda verdikleri kararlarla karşılaşmaların seyrini değiştiren hakemler ön plana çıkıyor.

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?

Derbi hakemi olarak belirlenen Slavko Vincic'in de yer aldığı listede Türkiye'den 1 hakem var. Süper Lig'de de maç yöneten isim listeye iddialı bir sıradan giriyor.

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Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?

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Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?

15- Wilton Sampaio / Brezilya

Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?

14- Raphael Claus / Brezilya

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