Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:32
Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan yabancı hakem kararı ardından Süper Lig 25. haftada oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic oldu. Pek çok önemli karşılaşmada düdük çalan derbi hakemi dünyanın en iyi 15 futbol hakemi arasında iddialı bir sırada bulunuyor. Türkiye'den ise sadece 1 isim listede yer alıyor. İşte, GiveMeSport'un (GMS) hazırladığı o liste...