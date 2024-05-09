Giriş Tarihi: 09.05.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
21:00
Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu
Son dakika haberi: Milyonlarca futbolsever tarafından takip edilen FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi aktif teknik direktörlerini açıkladı. 50 ismin yer aldığı geniş liste insanlar tarafından büyük tartışma konusu haline geldi. FourFourTwo dergisinin belirlediği dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörünü haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...