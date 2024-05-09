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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu
Giriş Tarihi: 09.05.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 21:00

Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu

Son dakika haberi: Milyonlarca futbolsever tarafından takip edilen FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi aktif teknik direktörlerini açıkladı. 50 ismin yer aldığı geniş liste insanlar tarafından büyük tartışma konusu haline geldi. FourFourTwo dergisinin belirlediği dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörünü haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu

FourFourTwo dergisinin açıkladığı listeye göre, dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu İşte o liste...

Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu

50. Christian Streich (Freiburg)

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Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu

49. Roberto Martinez (Portekiz Milli Takımı)

Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu

48. Stefano Pioli (Milan)

Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu

47. Kieran McKenna (Ipswich)

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