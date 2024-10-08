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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…
Giriş Tarihi: 08.10.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:14

Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…

Son dakika haberleri… Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini listeledi. Paylaşılan geniş listede Türk yıldızların da yer aldığı görüldü. Henüz 20 yaşına girmemiş futbolcuların değerlendirildiği liste futbolseverler tarafından da ilgi gördü. CIES'in yayınladığı 50 futbolculuk listede Arda Güler'in olmaması da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…

İŞTE EN İYİ 50 GENÇ FUTBOLCU

Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…

50- Jack Hinshelwood | Brighton & Hove

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Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…

49- Héctor Fort | Barcelona

Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…

48- Pedro Lima | Wolverhampton

Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…

47- Vasilije Adžić | Juventus

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