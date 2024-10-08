Giriş Tarihi: 08.10.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
11:14
Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…
Son dakika haberleri… Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini listeledi. Paylaşılan geniş listede Türk yıldızların da yer aldığı görüldü. Henüz 20 yaşına girmemiş futbolcuların değerlendirildiği liste futbolseverler tarafından da ilgi gördü. CIES'in yayınladığı 50 futbolculuk listede Arda Güler'in olmaması da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…