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Haberler Galeri Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti
Giriş Tarihi: 01.07.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 18:31

Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti

İngiltere merkezli futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi frikik kullanan futbolcularını derledi. Futbol tarihine damga vuran bu isimler arasında Süper Lig'de de forma giymiş birçok oyuncu bulunuyor. 32 futbolcunun yer aldığı listeyi adeta yıkıp geçen Süper Lig'in yıldızları, futbolseverler tarafından merak edildi. İşte dünyanın en iyi frikik kullanan 32 futbolcusu...

Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ FRİKİKÇİLERİ

Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti

32. Thierry Henry

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Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti

31. Roberto Carlos

Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti

30. Marcos Assuncao

Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti

29. Rivaldo

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