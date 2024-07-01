Giriş Tarihi: 01.07.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
18:31
Dünyanın en iyi frikikçileri belli oldu! Süper Lig’in yıldızları 32 isimlik listeyi yıktı geçti
İngiltere merkezli futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi frikik kullanan futbolcularını derledi. Futbol tarihine damga vuran bu isimler arasında Süper Lig'de de forma giymiş birçok oyuncu bulunuyor. 32 futbolcunun yer aldığı listeyi adeta yıkıp geçen Süper Lig'in yıldızları, futbolseverler tarafından merak edildi. İşte dünyanın en iyi frikik kullanan 32 futbolcusu...