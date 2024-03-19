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Haberler Galeri Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig'in iki devi ilk 20'de yer aldı: İşte o dev liste...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:37

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig'in iki devi ilk 20'de yer aldı: İşte o dev liste...

Son dakika haberleri... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Kurumu (IFFHS), aylık olarak güncellediği dünyanın en iyi kulüpleri listesini paylaştı. Türkiye'den 2 futbol kulübünün de yer aldığı 20 takımlık liste, dikkat çekti. IFFHS'nin güncellediği listede geçtiğimiz yılın Mart ayı ve 2024 Şubat ayı baz alındı. Kulüplerin Avrupa kupalarındaki başarıları göz önüne hazırlanarak futbolseverlere sunulan dev liste, büyük bir merakla incelendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig’in iki devi ilk 20’de yer aldı: İşte o dev liste...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig’in iki devi ilk 20’de yer aldı: İşte o dev liste...

1 Manchester City

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Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig’in iki devi ilk 20’de yer aldı: İşte o dev liste...

2 Real Madrid

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig’in iki devi ilk 20’de yer aldı: İşte o dev liste...

3 Inter

Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig’in iki devi ilk 20’de yer aldı: İşte o dev liste...

4 Bayer Leverkusen

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