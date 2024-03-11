Giriş Tarihi: 11.03.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
19:15
Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listedeki yeri
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını yeni verilerle birlikte güncelledi. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihlerini baz alarak analizlerini yapan IFFHS, ilk 20'de Süper Lig'den sadece 1 Türk takımına yer verdi. Futbolseverlerin ilgisini çeken dev liste, çokça kez paylaşıldı. İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri...