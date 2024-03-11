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Haberler Galeri Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listedeki yeri
Giriş Tarihi: 11.03.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 19:15

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listedeki yeri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını yeni verilerle birlikte güncelledi. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihlerini baz alarak analizlerini yapan IFFHS, ilk 20'de Süper Lig'den sadece 1 Türk takımına yer verdi. Futbolseverlerin ilgisini çeken dev liste, çokça kez paylaşıldı. İşte Süper Lig devlerinin listedeki yeri...

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listedeki yeri

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listedeki yeri

1- Manchester City

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Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listedeki yeri

2- Real Madrid

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listedeki yeri

3- Internazionale Milano

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 30’da Süper Lig’den 2 takım var: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listedeki yeri

4- Bayer 04 Leverkusen

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