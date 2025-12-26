Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 00:25

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu ortaya çıktı! İşte o yıldızlar...

Günümüz futbolunda fizik gücü daha da önem kazansa da kısa boylu oyuncuların fark yarattığı da görülüyor. Buna göre futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi ve Diego Armando Maradona akla ilk gelen isimler olmuştur. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte o liste...

Kısa boylu futbolcular, özellikle sprint özellikleriyle rakiplerine zaman zaman sorunlar yaşatabiliyorlar. Her ne kadar günümüz futbolunda fizik gücü önem kazansa da bu tip oyuncular oldukça fark yaratıyor.

Bu isimler arasında ise futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi ve Diego Armando Maradona yer alıyor.

Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını sıraladı. İşte listedeki yıldız isimler...

10- Bernard / Brezilya (1.64)

Oynadığı takımlar: Shakhtar, Everton, Santos

9- Ryan Fraser / İskoçya (1.63)

Oynadığı takımlar: Bournemouth, Newcastle United, Southampton

8- Tariq Lamptey / Gana (1.63)

Oynadığı takımlar: Chelsea, Brighton Hove Albion

7- Lorenzo Insigne / İtalya (1.63)

Oynadığı takımlar: Napoli, Toronto FC

6- Alan Wright / İngiltere (1.63)

Oynadığı takımlar: Blackburn Rovers, Aston Villa

5- Maximiliano Moralez / Arjantin (1.60)

Oynadığı takımlar: Atalanta, Racing Club, New York

4- Jose Dominguez / Portekiz (1.60)

Oynadığı takımlar: Benfica, Sporting, Birmingham, Tottenham

3- Madson / Brezilya (1.60)

Oynadığı takımlar: Corinthians, Juarez

2- Daniel Villalva / Arjantin (1.59)

Oynadığı takımlar: Goias, Ferro, River Plate

1- Rui Barrios / Portekiz (1.58)

Oynadığı takımlar: Monaco, Marsilya, Porto, Juventus