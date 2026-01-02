Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:34

Dünyanın en zeki futbolcuları açıklandı! Türkiye’de de görev yapmış efsane listede...

Futbol tarihinin en zeki oyuncuları, sahadaki kararları, oyun görüşü ve taktik zekalarıyla en üst seviyeye çıkan isimler sıralandı. Listede Messi'den Modric'e, Bergkamp'tan Xavi'ye kadar hem oyunu okuma hem de takımın temposunu belirleme konusunda öne çıkan yıldızlar yer aldı. Türkiye'de de görev yapmış efsane bir isim açıklanan listede kendine yer buldu. İşte detaylar...

1. LIONEL MESSI

Oynadığı kulüpler: Barcelona, PSG, Inter Miami

2. JOHAN CRUYFF

Oynadığı kulüpler: Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats

3. DIEGO MARADONA

Oynadığı kulüpler: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys

4. XAVI HERNANDEZ

Oynadığı kulüpler: Barcelona, Al Sadd

5. ANDRES INIESTA

Oynadığı kulüpler: Barcelona, Vissel Kobe, Emirates Club

6. DENIS BERGKAMP

Oynadığı kulüpler: Ajax, Inter Milan, Arsenal

7. LUKA MODRIC

Oynadığı kulüpler: Dinamo Zagreb, Zrinjski Mostar, Inter Zapresic, Tottenham Hotspur, Real Madrid, AC Milan.

8. PHILIPP LAHM

Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, Stuttgart

9. ZINEDINE ZIDANE

Oynadığı kulüpler: Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid

10. THOMAS MULLER

Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, Vancouver Whitecaps

11. Paul Scholes

Oynadığı kulüpler: Manchester United

12. ANDREA PIRLO

Oynadığı kulüpler: Brescia, Inter, Reggina, AC Milan, Juventus, New York City FC

(Not: Pirlo, 2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevini yaptı.)

13. SERGIO BUSQUETS

Oynadığı kulüpler: Barcelona, Inter Miami

14. KEVIN DE BRUYNE

Oynadığı kulüpler: Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg, Manchester City, Napoli

15. FRANZ BECKENBAUER

Oynadığı kulüpler: Bayern Münih, New York Cosmos, Hamburger SV