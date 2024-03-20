Eczacıbaşı Dynavit Imoco Volley maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
11:34
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşını oynamaya hazırlanan Eczacıbaşı, deplasmandaki ilk maçta 3-2 skorla kaybetti. 2 set alması halinde finale yükselecek temsilcimiz için heyecan dorukta. Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Altın sette kaybederek final biletini kaçıran Fenerbahçe Opet'in ardından diğer temsilcimizden galibiyet bekleniyor. Peki; Eczacıbaşı Dynavit Imoco Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayın kanalı ve saati...