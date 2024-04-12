Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! "UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip..."

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli temsilcimiz maçta 3-0 geriye düşse de pes etmedi ve Tadic ile İrfan Can'ın golleriyle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.