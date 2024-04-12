Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
10:58
Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! "UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip..."
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 yenildi. 3-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2'ye getirmeyi başaran Sarı-Lacivertliler yarı final için umudunu sürdürdü. Maç içinde tribünlerden tepki alan Edin Dzeko, formasındaki Türk bayrağını göstererek Yunan taraftarları adeta çılgına çevirdi. Yunan basını maçın ardından manşetlerine bu olayı taşıyıp Boşnak yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...