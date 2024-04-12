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Haberler Galeri Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! "UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip..."
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:58

Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! "UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip..."

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 yenildi. 3-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2'ye getirmeyi başaran Sarı-Lacivertliler yarı final için umudunu sürdürdü. Maç içinde tribünlerden tepki alan Edin Dzeko, formasındaki Türk bayrağını göstererek Yunan taraftarları adeta çılgına çevirdi. Yunan basını maçın ardından manşetlerine bu olayı taşıyıp Boşnak yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 yenildi. 3-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2'ye getirmeyi başaran Sarı-Lacivertliler yarı final için umudunu sürdürdü. Maç içinde tribünlerden tepki alan Edin Dzeko, formasındaki Türk bayrağını göstererek Yunan taraftarları adeta çılgına çevirdi. Yunan basını maçın ardından manşetlerine bu olayı taşıyıp Boşnak yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli temsilcimiz maçta 3-0 geriye düşse de pes etmedi ve Tadic ile İrfan Can'ın golleriyle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip...

Olympiakos taraftarlarının akın ettiği Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda geceye damga vuran isimlerden biri Edin Dzeko oldu.

Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip...

Fenerbahçe'nin yıldızı, tribünlerin kendini yuhalaması sonrası formasındaki Türk bayrağını gösterdi. Bu duruma yönelik tepkiler, Yunan basınına da yansıdı.

Edin Dzeko, Yunanları çılgına çevirdi! UEFA ceza vermeli! Türk bayrağını gösterip...

İşte Yunan basınında Olympiakos - Fenerbahçe maçı ve Dzeko'nun hareketiyle ilgili yazılanlar...

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