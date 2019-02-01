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  • Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Profesyonel futbol liglerinde 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitimine sayılı saatler kala 'un transfer tahtası açıldı ve bordo beyazlı ekip bir rekora imza attı.

Giriş Tarihi: 01.02.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 10:20
Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Profesyonel futbol liglerinde 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitimine sayılı saatler kala 'un transfer tahtası açıldı.

Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Transfer yasağının kalkmasının ardından yeni transferlerine tek tek imza attıran ve lisans çıkaran bu alanda bir rekorun da sahibi oldu.

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Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Tranferin bitmesine 1 saat kala 18 futbolcuyu transfer etmiş olan 'a komşusu Malatya'nın takımı Evkur Yeni Malatyaspor'dan da destek geldi.

Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Erol Bulut'un ekibi, kadrosundan 3 futbolcuyu bedelsiz olarak 'a kiraladı.

İşte Elazığspor'un son 1 saatte yaptığı transferler:

Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Serge Akakpo

Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Gökhan Akkan (Yeni Malatyaspor'dan kiralık)

Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Ahmet Sabri Fener

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