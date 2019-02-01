Elazığspor'dan transfer rekoru! 1 saatte 18 futbolcu...

Profesyonel futbol liglerinde 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitimine sayılı saatler kala Elazığspor'un transfer tahtası açıldı ve bordo beyazlı ekip bir rekora imza attı. Profesyonel futbol liglerinde 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitimine sayılı saatler kala Elazığspor'un transfer tahtası açıldı. Transfer yasağının kalkmasının ardından yeni transferlerine tek tek imza attıran ve lisans çıkaran Elazığspor bu alanda bir rekorun da sahibi oldu. Tranferin bitmesine 1 saat kala 18 futbolcuyu transfer etmiş olan Elazığspor'a komşusu Malatya'nın takımı Evkur Yeni Malatyaspor'dan da destek geldi. Erol Bulut'un ekibi, kadrosundan 3 futbolcuyu bedelsiz olarak Elazığspor'a kiraladı. İşte Elazığspor'un son 1 saatte yaptığı transferler: Serge Akakpo Gökhan Akkan (Yeni Malatyaspor'dan kiralık) Ahmet Sabri Fener