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Haberler Galeri Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı
Giriş Tarihi: 11.09.2022 21:41 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 22:05

Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 1 gol ve 1 asistle Getafe'ye sezonun ilk galibiyetini getirdi. Getafe'nin diğer golünü Carles Alena atarken Real Sociedad'ın tek golünü ise Brais Mendez kaydetti.

Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe, Real Sociedad'ı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi Getafe, ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı

Getafe, maçın 14. dakikasında penaltı kazanırken topun başına geçen Borja Mayoral penaltıyı kaçırdı.

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Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı

FRİKİKTEN MÜTHİŞ GOL ATTI

İlk yarının son anlarında Enes Ünal sahneye çıktı. Milli futbolcu, harika bir frikik golüyle Getafe'yi Real Sociedad karşısında 1-0 öne geçirdi.

Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı

İkinci yarının başında Getafe, bu kez farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Enes Ünal'ın asistiyle Carles Alena, farkı 2'ye çıkardı.

Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı

Real Sociedad, 2 dakika sonra 50'de Brais Mendez'in golüyle farkı tekra 1'e indirerek skoru 2-1'e getirdi.

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