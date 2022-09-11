Giriş Tarihi: 11.09.2022 21:41
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
22:05
Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 1 gol ve 1 asistle Getafe'ye sezonun ilk galibiyetini getirdi. Getafe'nin diğer golünü Carles Alena atarken Real Sociedad'ın tek golünü ise Brais Mendez kaydetti.