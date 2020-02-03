Ergin Ataman'dan Shane Larkin ve Galatasaray açıklaması

Ergin Ataman, Larkin'in A Milli Takım'ı seçme süreciyle ilgili şu şekilde konuştu:

"Milli takımımız, Dünya Şampiyonası'na giderken, mayıs ayında Final Four oynandı ve sayı kralı oldu. Müthiş bir performans gösterdi. Son 2-3 ay da müthiş oynamıştı. Bu konuştuğumuz mayısın ortalarındaydı, Dünya Şampiyonası ise eylülde oynandı. O dönemde Larkin'de böyle bir istek vardı. Tabii ki bir oyuncu kendi başına ben gideyim milli takımda oynayayım diyemez. Biz bunu federasyona ilettik, Larkin'de böyle bir istek var diye, oynama ihtimali çok yüksek diye. Onlar ilgi göstermediler. Kendi kararları. Her takımın bir antrenörü var, federasyon var. Onlar Wilbekin ile devam etme kararı verdiler. Ama daha sonra Larkin'in her geçen gün büyüyen performansı, Euroleague'nin rekorunu kırması, Efes takımının Euroleague'deki performansı, Larkin'in sürekli üst üste en değerli oyuncu seçilmesi bunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de oynayan bir yabancı oyuncu var. Bu arada teklifler geliyor. Hırvatistan çok ciddi bir teklif yaptı. Hırvatistan'da hazırlık turnuvasına gittiğimizde, Hırvatistan Basketbol Federasyonu, Larkin'e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Biz bunu yeniden gündeme getirmeye başladık. Oralarda ilgisiz gördüm ben federasyon tarafını. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna. Eminim ki, vakti olduğu zaman -iyi bir basketbol sever olduğunu biliyorum- o da takip ediyor maçları. O da böyle bir oyuncunun Türkiye ile alakalı böyle bir isteğini hissettiği zaman, O bunu dile getirdi. Tabii ki O bunu dile getirdiği zaman herkes Larkin'i Türk yapmak için faaliyete geçti. Şu anda Avrupa'nın en iyi Amerikalı oyuncusundan bahsediyoruz. Tabii ki her anlamda, organizasyon ve teknik anlamda da onu ikna etmek gerekiyor. 'Tamam oynamak istiyordu, gelsin oynasın' değil. Larkin'i kazanmak için çaba sarf etmesi gerekiyor TBF'nin. Türk Milli Takımı'nın elinde tecrübe kazanmış, iyi bir kadrosu var. Larkin sıra dışı, winner bir oyuncu katıldığı zaman, Türk Milli Takımı'nın olimpiyat elemelerinde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında geçmişteki başarılarını yakalayabileceğine inanıyorum. Herkes şunu düşünüyor: Larkin'in Türk olması Efes'e avantaj getirecek. Evet, bir avantaj getirecek tabii ki ama biz Larkin yabancı oyuncuyken de Türkiye şampiyonu olduk. Larkin'i Türkiye maçlarında oynatmıyoruz zaten. Artı yazın oynayacağı bir turnuva olacak, sakatlık riski olacak, daha çok yorulacak. Buna rağmen biz Türkiye kazansın diye bunu gündeme getirdik. Ben bunu gündeme getirdim. Benim takımım değil, Türk Milli Takımı, ben geçmiş hocasıydım artık beni ilgilendirmez diye bir şey olamaz. Türk Basketbol Milli Takımı, Türk basketbolu ve halkı için çok önemli. O zaman böyle bir oyuncu varsa, bu orada oynasın. Buna öncelik ettiği için gerek Spor Bakanlığımıza, gerekse en tepedeki Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum."