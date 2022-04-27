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Haberler Galeri Erling Haaland'ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...
Giriş Tarihi: 27.04.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 19:29

Erling Haaland'ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...

Avrupa futbolunun son yıllarda en çok dikkat çeken futbolcularından birisi olan Norveçli yıldız oyuncu Erling Haaland, bu sezon transfer piyasasını fazlasıyla meşgul ediyor. Önümüzdeki süreçte Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Haaland için birçok dünya devi devrede. Alman basınından Bild, Erling Haaland'ın transfer görüşmesi yaptığı ismi ortaya çıkardı.

Erling Haaland’ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...

Son yıllarda Kylian Mbappe ile birlikte Avrupa futbolunun en çok konuşulan oyuncularından birisi olan Borussia Dortmund'un yıldız ismi Erling Haaland için transfer dedikoduları gelmeye devam ediyor.

Erling Haaland’ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...

Transfer piyasasında ismi en çok geçen oyuncular arasında başı çeken Haaland, Avrupa devlerini adeta peşinden koşturuyor.

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Erling Haaland’ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta formasından uzak kalan Norveçli golcü, 27 kez forma giydi ve 25 gol atmayı başardı.

Erling Haaland’ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...

Borussia Dortmund'un Avrupa kupalarından elenmesi, Bundesliga'yı kaptırmasıyla birlikte hedefsiz kalan Haaland, gelecek yıllarda hedefleri olan bir takımda forma giymek istiyor.

Erling Haaland’ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...

Bu süreçte Haaland ile ismi en çok anılan takımlar, Manchester City, Real Madrid, PSG ve Bayern Münih oldu.

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