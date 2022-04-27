Giriş Tarihi: 27.04.2022 19:28
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
19:29
Erling Haaland'ın yeni adresi belli oluyor! Gizli transfer görüşmesini duyurdular...
Avrupa futbolunun son yıllarda en çok dikkat çeken futbolcularından birisi olan Norveçli yıldız oyuncu Erling Haaland, bu sezon transfer piyasasını fazlasıyla meşgul ediyor. Önümüzdeki süreçte Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Haaland için birçok dünya devi devrede. Alman basınından Bild, Erling Haaland'ın transfer görüşmesi yaptığı ismi ortaya çıkardı.