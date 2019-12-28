Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 49'uncu dakikada Vida, 60'ıncı dakikada N'Koudou, 74'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1'inci dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 23'üncü dakikada Ayite'den geldi. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını ve karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Geçen hafta Cüneyt Çakır, bu hafta Fırat Aydınus... Al birini, vur diğerine. Bunlar eski kaşar. İnanın, bu kaşarlardan tost bile yapılmaz. Yersiniz, bir saat sonra mideniz ekşir! Öyle bir kaşar maç yönetti ki, Gençlerbirliğili futbolculara önce zarf attı, bunlardan biri de sazan gibi bunu yedi. Üzerine oynadı ve attırdı. Vida, Nadir'e inanılmaz bir faul yaptı. Hareket, dünyanın her yerinde faul. İtiraz etti, sarı kartı yedi. Ey sazan; adam sizin üzerinize oynayacak bugün, akıllı olun. Sarı karttan sonra döndün ne halt yediysen, ki muhakkak kötü konuştun ve sonra da atıldın... Ne oldu, hakem haklı! İkinci kırmızı kart daha enteresan. İki futbolcu mücadeleye giriyorlar. Yerdeki topa Gençlerbirliğili futbolcu kayarak geliyor, önce topa dokunuyor, fakat topun üst tarafına değdiği için ayağı fırtlıyor ve rakibin kaval kemiğine geliyor.