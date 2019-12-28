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  • Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

, - maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 17. haftasında , 'ni 4-1 mağlup etti. SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:05
Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 17'nci haftasında , sahasında 'ni 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 49'uncu dakikada Vida, 60'ıncı dakikada N'Koudou, 74'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1'inci dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 23'üncü dakikada Ayite'den geldi.

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçını ve karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Geçen hafta Cüneyt Çakır, bu hafta Fırat Aydınus... Al birini, vur diğerine. Bunlar eski kaşar. İnanın, bu kaşarlardan tost bile yapılmaz. Yersiniz, bir saat sonra mideniz ekşir!

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Öyle bir kaşar maç yönetti ki, Gençlerbirliğili futbolculara önce zarf attı, bunlardan biri de sazan gibi bunu yedi. Üzerine oynadı ve attırdı.

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Vida, Nadir'e inanılmaz bir faul yaptı. Hareket, dünyanın her yerinde faul. İtiraz etti, sarı kartı yedi.

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Ey sazan; adam sizin üzerinize oynayacak bugün, akıllı olun. Sarı karttan sonra döndün ne halt yediysen, ki muhakkak kötü konuştun ve sonra da atıldın... Ne oldu, hakem haklı!

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

İkinci kırmızı kart daha enteresan. İki futbolcu mücadeleye giriyorlar. Yerdeki topa Gençlerbirliğili futbolcu kayarak geliyor, önce topa dokunuyor, fakat topun üst tarafına değdiği için ayağı fırtlıyor ve rakibin kaval kemiğine geliyor.

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